КИЕВ, 25 фев — ПРАЙМ. Госдолг Украины в январе увеличился почти на 500 миллионов долларов и составил 90,74 миллиарда долларов, передает пресс-служба министерства финансов страны.

Госдолг Украины в декабре 2020 года увеличился на 6,01 миллиарда долларов, до 90,26 миллиарда долларов. Таким образом, госдолг вырос в январе на 0,5%. Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России

"По состоянию на 31 января 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 558,22 миллиарда гривен или 90,74 миллиарда долларов США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг — 1 506,52 миллиарда гривен (58,89% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 53,44 миллиарда долларов; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 051,7 миллиарда гривен (41,11%) или 37,3 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в течение января 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 6,34 миллиарда и в долларовом эквиваленте на 0,49 миллиарда долларов.

Ранее председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание госдолга, каждый украинец за обслуживание госдолга в 2020 году уплатил по 106 долларов.

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