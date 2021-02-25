БЕРЛИН, 25 фев — ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации, они будут готовы в течение трех месяцев, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Еще одной важной темой были электронные подтверждения вакцинации. Мы были все едины в том, что нам нужно это. S7 откроет еще четыре чартера в Европу

Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми", чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах. В Германии, по ее словам, уже принято решение сделать такие сертификаты. "Таким образом, с дополнительной информацией (о гражданах), поездки внутри ЕС будут возможны, а также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран", — пояснила Меркель.

По ее словам, Еврокомиссия также создаст рабочую группу, которая будет заниматься изучением мутации коронавируса. Кроме того, Меркель отметила, что страны ЕС намерены увеличивать поддержку стран Африки в вакцинации.

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