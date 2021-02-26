МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Безработица в России вернется на допандемический уровень в 2022 году, угрозы роста числа безработных в стране пока нет, но теоретически она может появиться при новом медицинском кризисе, рассказал РИА Новости директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Россияне рассказали, какие страхи их больше всего тревожат

"Скорее всего, восстановление на старые уровни около 4,5% произойдет в 2022. В 2021 ожидаемые темпы роста ВВП (3%) означают, что скорее безработица будет выше 4%", — отметил он.

По словам эксперта, сейчас эксперты не видят угрозы роста безработицы, однако это может произойти при новом медицинском кризисе с другой болезнью. Для восстановления рынка труда, считает он, нужна поддержка малого и среднего бизнеса.

"Восстановление сектора услуг будет не таким быстрым, в базовом сценарии роста ВВП на 3% доля МСП в России падает. Это не самый позитивный сигнал как в рамках национальных проектов, так и в целом из-за продолжения укрупнения бизнеса. Вероятно, стоит обдумать, как облегчить для МСП развитие на ближайшие три года", — отметил Шибанов.

Говоря о том, какие тренды наметились в стране на рынке труда в связи с пандемией, эксперт отметил, что российский рынок труда остаётся похожим на себя последние десять лет. Среди основных черт он назвал то, что существенная часть оплаты в компаниях выражена в премиях и бонусах. Это создаёт гибкость в оплате труда для фирм, позволяет им меньше увольнять.

Рост безработицы в 2020 был связан с закрытием компаний в секторе услуг и перевозках, поэтому дальнейшее восстановление экономики должно вернуть всё на стандартные рельсы, считает Шибанов.

По данным Росстата, в январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале — 4,6%, в марте — 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне — 6,2%, в июле — 6,3%, в августе — 6,4%, в сентябре и октябре — 6,3%, в ноябре — 6,1%, в декабре — 5,9%, в январе 2021 года — 5,8%.

Как отметила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова, в сентябре, на пике безработицы, в центрах занятости было зарегистрировано 3,7 миллиона граждан, а сегодня – 2,4 миллиона.

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