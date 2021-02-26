МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Желание россиян переезжать в другой регион ради работы снизилось на фоне пандемии коронавируса, тем не менее, самую высокую готовность к переезду показали жители Малоярославца, а меньше всего хотят покидать свой город жители Пушкина, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении с РИА Новости. Эксперт спрогнозировал динамику безработицы в России

Сервис "Работа.ру" изучил около 320 тысяч резюме соискателей, готовых переехать для работы в разные регионы России, и составил рейтинг городов, откуда переехать готовы больше всего соискателей.

Исследование показало, что число жителей России, готовых к переезду, снижается. В январе-феврале 2021 года доля резюме соискателей, которые готовы переехать ради работы, составила 9% по всей России. Этот показатель на 6 процентных пунктов ниже, чем за аналогичный период прошлого года и на 1 процентный пункт ниже, чем в четвертом квартале 2020 года.

"На падение спроса на вакансии в других городах и регионах значительное влияние оказала пандемия коронавируса — большую популярность приобрел дистанционный формат работы, а также гиперлокальность и поиск работы рядом с домом", — комментируют авторы исследования.

Самая высокая доля резюме с отметкой о готовности к переезду наблюдается в городе Малоярославец — уехать оттуда готовы 40% соискателей, рассказали в "Работа.ру". "На втором месте оказалась столица Чеченской Республики город Грозный — 29% соискателей оттуда рассматривают вакансии в других городах и регионах России, 27% жителей готовы покинуть ради работы Обнинск, 26% — Калугу, 23% — Владикавказ, а 21% — Махачкалу", — показало исследование.

Каждый пятый соискатель рассматривает возможность переезда из Кызыла и Орска, 18% планируют найти работу и переехать из Нальчика, а 17% — из Брянска.

В то же время самая низкая доля резюме с отметкой о готовности к переезду наблюдается в городе Пушкин (входит в Санкт-Петербург) — уехать оттуда готовы только 3% соискателей. На втором месте оказался город Верхняя Пышма — 4% соискателей оттуда рассматривают вакансии в других городах и регионах России. Та же доля соискателей (4%) готовы покинуть ради работы Колпино, Жуков, Краснодар и Лыткарино. По 5% соискателей рассматривают возможность переезда из Ленинска-Кузнецкого, Всеволожска, Иркутской области, города Кириши и Москвы.

Читайте также:

Исследование показало, представителям каких профессий сложно найти работу