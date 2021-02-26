МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Минприроды предлагает заложить в тариф на вывоз мусора для населения средства на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе, пишет РБК. Соответствующие расходы предварительно оценены в 32,2 рублей с человека в год. Раскрыта сумма долга россиян за услуги ЖКХ

Директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов, выступая в четверг на заседании Общественного совета ведомства, заявил о проведенном анализе стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны. По его словам, она зависит от его расположения и объема.

Расчет надбавки на рекультивацию полигонов к тарифу за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) выполнен с использованием средних нормативов накопления ТКО на человека. Они составили 2,53 кубического метра на человека в год, следует из презентации, представленной на этом заседании.

Он отметил, что такое повышение тарифа не критично для населения, а само предложение не нашло возражений у Федеральной антимонопольной службы. Однако это предложение еще не прошло обсуждение с другими министерствами и профессиональным сообществом, заметила замглавы Минприроды Светлана Радченко. По ее словам, средний по стране тариф за услугу по обращению с ТКО составляет около 90 рублей в месяц, или 1080 рублей в год. То есть Земцов предлагает его увеличить примерно на 3%.

По словам Радченко, следует "очень внимательно" подойти к этому вопросу и сделать соответствующие расчеты.

Предложение по повышению тарифа Радченко назвала "прогнозным вариантом", указав, что если тариф не пересмотрят, то рекультивация старых полигонов продолжится только за счет бюджета.

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