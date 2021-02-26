МИНСК, 26 фев — ПРАЙМ. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что прорабатывается возможность привлечения кредитных ресурсов в России на реализацию совместных инфраструктурных проектов.

"Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются", — приводит слова министра в пятницу агентство Белта.

Он подчеркнул, что инфраструктуру надо развивать. "Одна из основных целей, обозначенных Всебелорусским народным собранием (ВНС) — улучшить качество жизни наших граждан. Потому привлечение для этого дополнительных ресурсов — тоже одна из основных задач", — сказал глава Минфина, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры по поводу нового российского кредита. Белоруссия сократила экспорт продовольствия в Россию на 2,6%

Ранее в российских СМИ появилась информация о рассмотрении вопроса о выделении РФ Минску нового кредита в 3 миллиарда долларов. В министерстве финансов Белоруссии в феврале РИА Новости сообщили, что не подтверждают информацию о запросе нового кредита у России и работают с российскими коллегами в рамках прежних договоренностей.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, комментируя после ВНС планы в ближайшие пять лет реализовать глобальный план развития инфраструктуры с общим объемом финансирования в 10,9 миллиарда долларов, заявил, что нет оснований беспокоиться в связи с возможным отказом Запада инвестировать в реализацию в республике инфраструктурных проектов: Минск возьмет кредиты на эти цели в России и Китае.

Президент РФ Владимир Путин 14 сентября минувшего года на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов. В октябре Белоруссия получила 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Лукашенко сообщал, что на эти деньги Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ, а остальные средства направила на борьбу с коронавирусом. Инвесторы почуяли неладное. Что происходит на рынке акций США

Затем, 21 декабря, в Москве было подписано межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца года, второй транш — в 2021 году. Тридцатого декабря Минск сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. В феврале глава минфина республики заявил, что Белоруссия рассчитывает получить оставшийся транш госкредита РФ в объеме 500 миллионов долларов в первом полугодии 2021 года.

БЕЛОРУССКИЕ ЕВРОБОНДЫ

Глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что республика пока не планирует выпуск евробондов, но рассматривает размещение гособлигаций на Московской бирже в 2021 году.

"О размещении евробондов пока говорить рано. Мы думаем о том, чтобы вернуться в этом году на Московскую… биржу", — приводит в пятницу слова Селиверстова агентство Белта. Догнать Америку. Зачем Россия влезла в триллионные долги

Белоруссия летом 2020 года разместила два транша еврооблигаций совокупным объемом 1,25 миллиарда долларов, в частности, евробонды с погашением в феврале 2026 года на 500 миллионов долларов с доходностью 6,125% годовых и бонды с погашением в феврале 2031 года на 750 миллионов долларов под 6,375% годовых.

Также в прошлом году Белоруссия разместила свои гособлигации объемом 10 миллиардов российских рублей на финансовом рынке РФ. Эмиссия прошла в рамках зарегистрированного в июле 2019 года проспекта ценных бумаг Белоруссии серий 03-07 на общую сумму 30 миллиардов российских рублей. До этого министерство финансов Белоруссии подписало соглашение с рядом российских банков и ЕАБР с целью размещения в 2018–2020 годах долгосрочных гособлигаций на Московской бирже в национальной валюте РФ.