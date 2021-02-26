МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на минеральные удобрения стабилизировалась в Южном и Центральном федеральных округах, однако остается актуальной в регионах Северо-Западного и Дальневосточного округов, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Минсельхоз ожидает сохранения стабильных цен на мясо

Министерство указывает, что в пятницу на заседании оперативного штаба Минсельхоза обсуждались вопросы обеспеченности аграриев минеральными удобрениями, а также динамики цен на эту продукцию и меры по их стабилизации.

"Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, в настоящее время ситуация с ростом цен на минеральные удобрения прорабатывается на всех уровнях власти, в том числе на площадке правительства РФ и Государственной Думы. Все обращения, поступающие из регионов и отраслевых союзов по данному вопросу, направляются Минсельхозом на рассмотрение в ФАС и Минпромторг России", — говорится в сообщении.

"Благодаря совместной работе министерства с заинтересованными ведомствами и Российской ассоциацией производителей удобрений, ситуация уже стабилизировалась в регионах Южного и Центрального федеральных округов. При этом проблема роста цен по-прежнему актуальна в субъектах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов", — добавляет министерство.

В связи с этим Минсельхоз призвал представителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ ускорить сроки рассмотрения обращений регионов.

По данным министерства, на данный момент аграрии приобрели 1,4 миллиона тонн удобрений, что больше уровня на аналогичную дату прошлого года на 245 тысяч тонн (на 21,2%).

Данный объем составляет 45% от общей потребности на 2021 год.

ФАС в четверг сообщила о проведении проверки обоснованности цен на минеральные удобрения в России.

Служба также намерена организовать совещания с крупнейшими производителями удобрений по ситуации с поставками товара для нужд российских потребителей.

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