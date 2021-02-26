МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает правильным оставить Лубянскую площадь столицы в существующем сейчас виде.
"Думаю, вы согласитесь, что Лубянской площади, действительно, необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества. Определить "кандидата" на эту роль и было призвано голосование на "Активном гражданине". После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо", — написал Собянин в своём блоге.
Он отметил, что для такого рода решений требуется больше согласия людей.
"Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас", — написал Собянин. Мэр поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые активно участвовали в этой дискуссии, и попросил их согласиться с этим решением.
"По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем. А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение. Спасибо ", — заключил Собянин.
Сообщается, что зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов поддержал решение мэра, назвав его рискованным, но правильным.
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