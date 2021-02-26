МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает правильным оставить Лубянскую площадь столицы в существующем сейчас виде. Собянин сделал требование об "удаленке" рекомендательным

"Думаю, вы согласитесь, что Лубянской площади, действительно, необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества. Определить "кандидата" на эту роль и было призвано голосование на "Активном гражданине". После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо", — написал Собянин в своём блоге.

Он отметил, что для такого рода решений требуется больше согласия людей.

"Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас", — написал Собянин. Мэр поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые активно участвовали в этой дискуссии, и попросил их согласиться с этим решением.

"По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем. А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение. Спасибо ", — заключил Собянин.

Сообщается, что зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов поддержал решение мэра, назвав его рискованным, но правильным.

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