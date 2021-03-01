МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. С 1 марта детей запретят высаживать из общественного транспорта, введут уголовное наказание для нарушителей закона об иноагентах, а также вступят ограничения на распространение персональных данных граждан. О том, что еще изменится в нашей жизни с понедельника, читайте в материале агентства "Прайм". Россиян предупредили о новых правилах для машин во дворах

Защита персональных данных

С начала месяца вступают в силу поправки в закон "О персональных данных", принятые еще в конце прошлого года. Предполагается, что новые нормы защитят данные пользователей, оставленные на интернет-платформах при покупках и получении различных услуг.

Теперь граждане будут иметь право выбирать, какие именно данные можно использовать публично. Распространять по умолчанию такие персональные данные, как имя, фамилия, адрес, телефон, электронная почта, нельзя.

Если какая-то-то информация о человеке уже находится в публичном доступе — например, в социальных сетях или в результате "слива" базы данных в интернет, — организация, которая решила ими воспользоваться, должна будет доказать законность происхождения и получения этой информации.

Платежная система "Мир"

В России продолжается расширение сферы использования карт отечественной платежной системы "Мир". С 1 марта в силу вступает правило, по которому принимать к оплате такие карты должны будут все продавцы и агрегаторы с оборот от 30 млн рублей за предыдущий год. С июля 2021 года этот порог будет снижен еще на 10 млн рублей в год.

Запрет высаживать детей из транспорта

В начале следующего месяца начнет действовать закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта даже в случае, если они не оплатили проезд. Такие изменения были необходимы после ряда резонансных случаев, когда работники общественного транспорта высаживали школьников, у которых не оказалось билета.

Иноагентов и СМИ накажут

С весны в России будет предусмотрена уголовная ответственность как для физических, так и для юридических лиц, получивших статус иноагента. Если кто-то из них не предоставит данные о себе для специального реестра, который ведет Минюст, им может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Для НКО, которые распространяют информацию без соответствующей маркировки, будут предусмотрены штрафы в размере от 300 000 до 500 000 рублей.

Регистрация по месту жительства

Если жить в квартире без регистрации, можно получить штраф. К административной ответственности могут привлечь как собственника жилья, так и незарегистрированных лиц. Размер штрафа составляет от 2000 до 7000 рублей.

Исключения из этого правила распространялись только на супругов, бабушек, дедушек, внуков, родителей и детей. Теперь же избежать такого штрафа смогут и при проживании без регистрации братья, сестры, усыновители, опекуны и подопечные собственника жилья.

Штрафы за неповиновение

Ужесточается статья административного кодекса 19.3 о штрафах за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, — например, полицейских, ФСБ, Росгвардии. Ранее нарушителю грозил арест до 15 суток или штраф от 500—1000 рублей. Теперь же штрафы вырастут до 2000—4000 рублей, а также возможно назначение до 120 часов обязательных работ. За повторное нарушение санкции еще серьезнее.

Новый закон ввел штрафы и за финансирование массовых акций. Если этим занимается человек, которому по закону нельзя выделять деньги на такие цели, можно потерять 10 000—15 000 рублей, для юродских лиц штрафы еще больше.

Изменения для автомобилистов

С 1 марта на российских дорогах появится новый дорожный знак. Он будет предупреждать водителей о работе фото- и видеокамер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД). Норматив предусматривает, что за чертой города знак будут устанавливать за 150-300 метров до начала зоны контроля. В населенном пункте — на въезде в него.

Появится и новый запрет: во дворах многоэтажек запретят сливать бензин и мыть автомобили. С 1 марта, согласно новым санитарно-эпидемиологическим правилам, на придомовой территории будет нельзя мыть автомобили, сливать топливо и регулировать звуковые сигналы и тормоза у машин.

Над паркингами многоквартирных домов будет запрещено использовать помещения для работы с детьми и размещения медицинских организаций.