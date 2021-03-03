МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Студенты, специалисты в сфере продаж и административный персонал наиболее активно ищут работу в России, самыми редкими остаются специалисты в сфере страхования, инсталляции и сервиса, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Эксперты рассказали, из каких регионов россияне готовы уехать за работой

Согласно исследованию, конкуренция за рабочие места в России возвращается к докризисным уровням: сейчас на одну открытую вакансию приходится менее пяти резюме, что означает усиление конкуренции за трудовые ресурсы.

Лидером по числу соискателей является Москва (26,16%) — на столицу приходится каждое пятое резюме в 2020-2021 годах. Второе место занимает Санкт-Петербург (11,06%), на третьем — Подмосковье (6,22%). В пятерку также вошли Краснодарский край (4,27%) и Татарстан (2,95%).

Большая часть резюме принадлежит начинающим специалистам и студентам (17,5%), представителям сферы продаж (13,9%), административному персоналу (8,2%). Наиболее редкими на рынке труда остаются специалисты в сфере страхования, а также инсталляции и сервиса (по 0,2%).

Соискатели в сфере строительства и недвижимости (4%) также вошли в первую десятку профессионального рейтинга по количеству резюме, заняв восьмое место, маркетологи и пиарщики (3,8%) — девятое, а рабочий персонал (3,4%) — десятое.

Согласно исследованию, самые активные соискатели проживают в Москве и Санкт-Петербурге – одним резюме они откликаются на понравившуюся вакансию в среднем 27 и 20 раз соответственно. Наименее активно используют резюме для откликов в Магаданской области и Ненецком автономном округе.

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