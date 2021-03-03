МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. На севере Италии обнаружен "нигерийский" штамм коронавируса, передает агентство ANSA со ссылкой на президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо. 

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Новый вариант возбудителя COVID-19 найден в городе Брешия провинции Ломбардия, который уже неделю отнесен к так называемой оранжевой зоне эпидемиологической опасности и останется в ней еще неделю.

По словам Карузо, новому штамму присущи мутации, которые могут придавать ему устойчивость к доступным на сегодня вакцинам против COVID-19.

Других подробностей не сообщается.

О появлении в Нигерии нового штамма стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), его нашли при изучении проб двух пациентов, собранных в штате Осун.

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