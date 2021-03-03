МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. На севере Италии обнаружен "нигерийский" штамм коронавируса, передает агентство ANSA со ссылкой на президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо. Ученые выяснили, как долго коронавирус живет на одежде

Новый вариант возбудителя COVID-19 найден в городе Брешия провинции Ломбардия, который уже неделю отнесен к так называемой оранжевой зоне эпидемиологической опасности и останется в ней еще неделю.

По словам Карузо, новому штамму присущи мутации, которые могут придавать ему устойчивость к доступным на сегодня вакцинам против COVID-19.

Других подробностей не сообщается.

О появлении в Нигерии нового штамма стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), его нашли при изучении проб двух пациентов, собранных в штате Осун.

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