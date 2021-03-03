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В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
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На севере Италии обнаружен "нигерийский" штамм коронавируса, передает агентство ANSA со ссылкой на президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической... ПРАЙМ, 03.03.2021
италия, коронавирус, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. На севере Италии обнаружен "нигерийский" штамм коронавируса, передает агентство ANSA со ссылкой на президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.
Новый вариант возбудителя COVID-19 найден в городе Брешия провинции Ломбардия, который уже неделю отнесен к так называемой оранжевой зоне эпидемиологической опасности и останется в ней еще неделю.
По словам Карузо, новому штамму присущи мутации, которые могут придавать ему устойчивость к доступным на сегодня вакцинам против COVID-19.
Других подробностей не сообщается.
О появлении в Нигерии нового штамма стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), его нашли при изучении проб двух пациентов, собранных в штате Осун.
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