МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Самые высокие зарплаты в Москве предлагают ветеринарному врачу вызывной службы и монтажнику стальных дверей — такие специалисты могут получать до 300 тысяч рублей ежемесячно, выяснил сервис "Работа.ру" и рассказал РИА Новости. Исследование показало, кто наиболее активно ищет работу в России

Такая вакансия ветеринара предполагает, что специалист будет выезжать на дом к клиенту, диагностировать и лечить питомцев. Что касается требований, то у специалиста должно быть соответствующее высшее образование и опыт работы от года. Кроме того, нужно быть готовым к сменному графику.

Монтажник стальных дверей, по представлениям работодателя, должен иметь опыт работы не менее трёх лет и обладать своим инструментом. А еще такому специалисту стоит быть готовым к ненормированному рабочему графику.

Также высокие зарплаты — до 250 тысяч рублей в месяц — предлагают дизайнеру интерьера с опытом работы от трёх лет, специалисту по тендерам с опытом от года, и, традиционно, специалистам из сферы информационных технологий. На такой заработок может рассчитывать, например, веб-программист с опытом работы от двух лет. Кроме того, от 200 тысяч рублей предлагают врачу-дерматокосметологу с опытом не менее пяти лет.

До 200 тысяч рублей может получать программист 1C с релевантным опытом работы от пяти лет, а также зубной техник-керамист. К последнему требований по опыту работы нет, но соискателям можно отталкиваться от списка необходимых навыков — это знание контурирования и умение воссоздавать цвет при помощи керамических масс.

"Работа.ру" — сервис для поиска работы и подбора персонала, входящий в экосистему "Сбера". На сервисе размещено более 18,6 миллиона резюме, зарегистрировано более 580 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий ежемесячно.

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