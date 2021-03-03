МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В России предложили на летний период сокращать продолжительность рабочего дня для лиц старше 60 лет. Соответствующее мнение содержится в письме члена Общественной палаты Султана Хамзаева, направленного в адрес главы Минтруда Антона Котякова, передает RT. Названы специалисты, которые могут получать в Москве до 300 тысяч рублей

По мнению Хамзаева, трудовая деятельность в жаркие летние месяцы является более энергозатратной как с физической, так и с психологической точки зрения.

Она может стать причиной повышенной усталости, стресса, теплового удара и более серьезных проблем со здоровьем, пояснил член общественной палаты.

Отмечается, что эта проблема в особенности актуальна для пожилых сотрудников, многие из которых уже имеют хронические заболевания и нуждаются в дополнительном отдыхе.

"В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы", — говорится в письме.

Читайте также:

Исследование показало, кто наиболее активно ищет работу в России