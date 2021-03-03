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В России предложили урезать сотрудникам старше 60 лет рабочий день летом
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В России предложили на летний период сокращать продолжительность рабочего дня для лиц старше 60 лет. Соответствующее мнение содержится в письме члена Общественной палаты Султана... ПРАЙМ, 03.03.2021
рынок труда, минтруд рф, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В России предложили на летний период сокращать продолжительность рабочего дня для лиц старше 60 лет. Соответствующее мнение содержится в письме члена Общественной палаты Султана Хамзаева, направленного в адрес главы Минтруда Антона Котякова, передает RT.
По мнению Хамзаева, трудовая деятельность в жаркие летние месяцы является более энергозатратной как с физической, так и с психологической точки зрения.
Она может стать причиной повышенной усталости, стресса, теплового удара и более серьезных проблем со здоровьем, пояснил член общественной палаты.
Отмечается, что эта проблема в особенности актуальна для пожилых сотрудников, многие из которых уже имеют хронические заболевания и нуждаются в дополнительном отдыхе.
"В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы", — говорится в письме.
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