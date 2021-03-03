МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в 2021 году по состоянию на 28 февраля составил 4,116 миллиарда долларов, что на 35,8% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.

Экспорт зерна из России вырос в 2,1 раза, до 1,809 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — снизился на 25,7%, до 448 миллионов, поставки продукции масложировой отрасли увеличились на 6,3% — до 687 миллионов долларов. Сельхозпроизводители объединились для цифровизации российского АПК

Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности уменьшился на 5,7%, до 346 миллионов долларов, мясной и молочной продукции — вырос на 33,7%, до 135 миллионов.

Ведущий покупатель российской сельхозпродукции — Китай, который увеличил импорт в текущем году на 27,3%, до 741 миллиона долларов. Доля Китая в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составляет 18,9%.

На втором месте — Турция с долей 15,2%, которая нарастила импорт на 40,8%, до 628 миллионов долларов. Экспорт в Египет увеличился в 1,58 раза и на данный момент составляет 448 миллионов долларов (доля страны — 10,6%).

В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Евросоюз, Южная Корея, Азербайджан, Украина, Пакистан, Узбекистан и Монголия.

По оценке "Агроэкспорта", поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в 2020 году составили 30,658 миллиарда долларов.

В 2019 году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 24,83 миллиарда долларов, снизившись на 0,5%.

Минсельхоз РФ сообщал, что Россия в 2019 году поставила на зарубежные рынки продукции и продовольствия на 25,6 миллиарда долларов.

Минсельхоз при расчете показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", помимо данных ФТС, использует данные Росстата по экспорту рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также ряда иных товаров.

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