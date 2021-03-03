МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Мошенники обманывают пенсионеров Москвы и Подмосковья, заманивая их возможностью вкладывать в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха, а также в оптовые поставки овощей и фруктов, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по ЦФО. Россиян предупредили о мошенничестве с ошибочным зачислением денег

За прошлый год в Москве и Подмосковье было выявлено 45 организаций с признаками финансовой пирамиды: из них 40 — в Москве и пять — в Московской области.

Как выяснил ЦБ, у мошенников все еще актуальным остаются традиционные формы нелегального привлечения денег граждан через потребительские общества, либо потребительские кооперативы, которые не обладают статусом финансовой организации и не поднадзорны Банку России.

"Основная целевая аудитория таких компаний – пенсионеры. Предлагают вложения в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха и оптовые поставки овощей и фруктов, обещают доходность более 18%", — рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ ЦБ по ЦФО Евгений Балычев.

Он пояснил, что на привлечение средств населения у этих организаций нет лицензии. Кроме того, масштаб сбора денег у граждан и активность в этом направлении явно несопоставима с реальной хозяйственной деятельностью организаций.

В целом регулятор отмечает, что финпирамиды активно перемещаются в онлайн. Вкладчиков заманивают агрессивной рекламой, в том числе в соцсетях, в мессенджерах, привлекая к рекламе популярных блогеров.

Организаторы компаний с явными признаками пирамиды красочно рассказывают истории успеха, проводят целые онлайн и офлайн-конференции, записывают ролики, в которых пытаются убедительно доказывать схемы получения доходности, указал ЦБ.

"Предлагают вложения в криптовалюту, в токены, псевдо-биржи. Под одним и тем же брендом могут демонстрировать и разные "продукты", например, оплату недвижимости или автомобиля за треть стоимости якобы за счет участия в псевдо-инвестиционной деятельности и вложений в некие онлайн-платформы. Никаких документов, подтверждающих право привлекать средства населения, у таких организаций нет", — сообщил регулятор.

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