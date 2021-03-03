Путин поручил снизить риски из-за спада спроса на "незеленые" активы

МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России к 1 сентября разработать план снижения рисков для российской экономики и финансовой системы из-за возможного сокращения спроса инвесторов на активы с высокими климатическими рисками, следует из перечня поручений по итогам совещания о ситуации в банковской сфере. Путин призвал МВД и банки к совместной борьбе с киберпреступностью

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России разработать план мероприятий по снижению рисков возможного негативного влияния на экономику и финансовые рынки Российской Федерации вследствие сокращения спроса со стороны участников глобального рынка капитала на активы с высокими климатическими рисками и обеспечить его реализацию", — сказано в сообщении.

Отмечается, что первый доклад должен быть представлен 1 сентября 2021 года, а в дальнейшем — один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банк России в феврале сообщил, что создал рабочую группу для развития рынка финансирования "зеленых" проектов. Кроме того, ЦБ РФ совместно с министерством экономического развития и ВЭБом участвует в разработке критериев для определения проектов устойчивого развития и формировании методической базы, на основе которой можно будет верифицировать "зеленые" инструменты.

В настоящее время регулятор проводит оценку системных рисков для экономики и финансового рынка, связанных с изменением климата и реализацией зарубежными странами климатической повестки, говорится в сообщении.

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