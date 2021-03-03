МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Минприроды внесло в правительство РФ законопроект, запрещающий выплату дивидендов компаниями, которые не возместили вред экологии, сообщило ведомство.

"Министерство природных ресурсов и экологии РФ внесло на рассмотрение в правительство проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде", — говорится в сообщении. Глава Минприроды высказался по изменению правил рекультивации полигонов

Один из пунктов законопроекта — добавить в закон "Об акционерных обществах" условие, при котором ограничивается выплата дивидендов: "если на день принятия такого решения обществом не возмещен в полном объеме исчисленный и предъявленный вред окружающей среде".

Основные положения проекта включают в себя определение объектов регулирования — это крупные химические, металлургические и нефтеперерабатывающие заводы, предприятия, использующие токсичные вещества.

Проект обяжет компании подтверждать финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации вреда за счет договора страхования, резервного фонда, банковской или независимой гарантии.

Кроме того, компании при объявлении банкротства или продажи опасных промышленных объектов (ОПО) должны будут получить заключение об оценке вреда. Мишустин назначил врио глав Минприроды, Минтранспорта и Минстроя

Также законопроект позволит аккумулировать финансовые средства от штрафов и платежей по искам о возмещении вреда и направлять их на ликвидацию объектов накопленного вреда.

"Всё больше на слуху ситуации, когда опасный промышленный объект является банкротом и не стоит практически ничего, а его рекультивация стоит дорого, как например, в Усолье-Сибирском. Ликвидация таких объектов осуществляется за счет государства, но таких ситуаций возникать не должно. Поэтому разработан данный законопроект. Он предупредит накопление вреда окружающей среде, не допустит появление новых горячих экологических точек", — прокомментировал глава Минприроды Александр Козлов. Минприроды сообщило о снижении стоимости запасов нефти в России в 2019 году

По его словам, действие законопроекта распространяется на новые и действующие промышленные предприятия. Новые будут обязаны включать мероприятия по ликвидации вреда в проектную документацию.

Для действующих предприятий предусмотрены переходные сроки.

В Усолье-Сибирском в Иркутской области многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее ряд химических веществ.

Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.

Читайте также:

Ранее Минприроды предложило рекультивировать полигоны за счет населения