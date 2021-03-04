МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Все больше россиян, следуя общемировому тренду, интересуются удаленной работой в иностранной компании, при этом более половины по-прежнему не готовы покинуть страну ради работы, говорится в исследовании BCG и The Network при участии hh.ru в России "Анализ глобального рынка талантов – физического и виртуального", которое есть в распоряжении РИА Новости. Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке

Исследование показало, что из 209 тысяч участников из 190 стран около 50% респондентов готовы переехать в другую страну ради работы. Это меньше показателей 2014 и 2018 годов – 64% и 57% соответственно. Респонденты почти из всех стран-участниц опроса продемонстрировали меньшую готовность эмигрировать ради работы.

"Из почти 17 тысяч респондентов из России готовность уехать ради работы выразили 47%. В 2014 и 2018 году это было 45 и 46% соответственно", — показало исследование.

Старший партнер и председатель BCG Россия и СНГ Владислав Бутенко отметил, что в отличие от таких стран как Италия, Бельгия, Швеция или Индия, где показатели мобильности резко подскочили, в России готовность переехать ради работы остается на прежнем уровне.

"В то же время развитие форматов удаленной работы открывает новые горизонты для трудоустройства даже в самой непростой ситуации: 59% опрошенных россиян были бы заинтересованы в работе на иностранную компанию, не представленную в России. И это совпадает с общемировым трендом — 57% респондентов подтвердили интерес к удаленной работе без переезда", — отметил Бутенко.

По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, тренд развития "виртуальной" трудовой миграции стал одним из самых позитивных последствий режима самоизоляции и массового перехода на удаленную занятость в цифровом секторе экономики большинства развитых стран.

"Россия не стала исключением. Наши исследования показывают, что начиная со второго полугодия 2020 года работодатели существенно расширили зоны поиска сотрудников и стали активнее приглашать соискателей, проживающих за пределами региона деятельности компании", — отметила она.

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