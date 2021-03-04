МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Портфель займов микрофинансовых организаций малому и среднему предпринимательству в России вырос по итогам прошлого года на 50,4%, при этом доля просроченной задолженности в сегменте во втором полугодии 2020 года снизилась до 6-6,5%, говорится в информационном докладе Банка России. МФО в третьем квартале резко нарастили выдачу россиянам микрозаймов

"В итоге больше всего вырос портфель займов МСП — на 50,4%. При этом доля просроченной задолженности в этом сегменте во втором полугодии 2020 года опустилась до 6–6,5%", — отмечается в докладе.

По данным регулятора, впервые за все время наблюдений во втором квартале прошлого года сократился совокупный портфель микрозаймов, который смог восстановится только к ноябрю.

"Пандемия COVID-19, эпидемиологические ограничения и изменения в риск-политиках компаний существенным образом повлияли на рынок", — уточнили в ЦБ.

При этом в прошлом году из государственного реестра МФО по собственному заявлению было исключено в два раза больше микрофинансовых организаций, чем за нарушения. По итогам 2020 года в реестре состояло 1385 кредитных организаций. За год были добавлены сведения о 164 новых компаниях.

Ранее в четверг Банк России сообщил, что россияне в прошлом году значительно увеличили количество жалоб на микрофинансовые организации из-за навязывания дополнительных платных услуг: число таких жалоб выросло в 3,7 раза, а их доля — до 8,7% с 2% в 2019 году.

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