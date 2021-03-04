МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает в случае завершения программы льготной ипотеки под 6,5% замедления темпов роста кредитования до уровня ниже прошлогодних, но большого влияния на его бизнес это не окажет, заявил глава банка Герман Греф журналистам. ВТБ рассказал, почему не выдает ипотечные кредиты с плавающей ставкой

"Если ситуация будет стабильной, имею в виду с инфляцией, и если программа будет отменена в середине года, мы не ожидаем, что это окажет существенное влияние на темпы роста кредитования", — сказал Греф журналистам. По его словам, возможно, темпы роста кредитования будут ниже прошлогодних, но существенного влияния на бизнес банка это не окажет.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах. Как указал регулятор, повышение цен на жилье уже съело весь эффект от снижения ставки. Кроме того, снижение ставок по жилищным кредитам против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021-2024 годах, рассмотрев возможность снижения процентной ставки для семей с двумя и более детьми.

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