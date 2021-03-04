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Минпромторг оценил меры поддержки спроса на российские машины
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Минпромторг РФ видит востребованность мер по поддержке спроса на отечественные автомобили, сообщил глава ведомства Денис Мантуров. "Минпромторг России продолжает систематически... ПРАЙМ, 04.03.2021
минпромторг, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ видит востребованность мер по поддержке спроса на отечественные автомобили, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
"Минпромторг России продолжает систематически оказывать поддержку спроса на отечественные автомобили — в этом году только за два месяца реализации программ стимулирования спроса на льготных условиях было реализовано более 42,5 тысячи автомобилей", — сказал Мантуров.
Он уточнил, что по программе льготного автокредитования было реализовано около 35,4 тысячи машин, по программе льготного лизинга — более 7,1 тысячи.
"Эти меры востребованы гражданами России и оказывают существенную поддержку российским и локализованным в РФ иностранным автопроизводителям", — добавил министр.
Ранее Минпромторг дополнил список облагаемых налогом на роскошь авто