МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ видит востребованность мер по поддержке спроса на отечественные автомобили, сообщил глава ведомства Денис Мантуров. Минпромторг исключил дефицит продуктов в России

"Минпромторг России продолжает систематически оказывать поддержку спроса на отечественные автомобили — в этом году только за два месяца реализации программ стимулирования спроса на льготных условиях было реализовано более 42,5 тысячи автомобилей", — сказал Мантуров.

Он уточнил, что по программе льготного автокредитования было реализовано около 35,4 тысячи машин, по программе льготного лизинга — более 7,1 тысячи.

"Эти меры востребованы гражданами России и оказывают существенную поддержку российским и локализованным в РФ иностранным автопроизводителям", — добавил министр.

Ранее Минпромторг дополнил список облагаемых налогом на роскошь авто