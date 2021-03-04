ВАШИНГОН, 4 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в четверг подтвердил, что центральный банк намерен сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока не произойдет существенного улучшения ситуации на рынке труда.

"Мы до сих пор крайне далеки от наших целей: максимальной занятости и среднего уровня годовой инфляции в 2,0%", — сказал глава ФРС в интервью Wall Street Journal. Тем временем долгосрочная стоимость заимствований растет в связи с более позитивными экономическими прогнозами, что может затруднить усилия ФРС по сохранению низких процентных ставок.

Очередное двухдневное заседание ФРС состоится 16-17 марта. Пауэлл заявил, что центральный банк продолжит сохранять крайне мягкую денежно-кредитную политику и осуществлять масштабные покупки активов до тех пор, пока "не будет достигнуто существенного прогресса" в достижении целевых уровней занятости и инфляции. Ставки по ипотеке в США растут, усугубляя опасения инфляции

Председатель ФРС ожидает, что на это потребуется некоторое время, однако неоднократно отказывался уточнять сроки.

На вопрос о недавнем резком росте доходности гособлигаций, который обусловлен ожиданиями инвесторов относительно ускорения инфляции и роста ВВП в текущем году, Пауэлл ответил, что это "было заметно и привлекло мое внимание". Фондовые индексы США растут на данных по рынку труда

"Меня бы обеспокоили беспорядочные колебания рынков или же стабильное ужесточение финансовых условий, которое угрожает достижению наших целей", — сказал Пауэлл. Он добавил, что ФРС смотрит на "широкий спектр финансовых условий", а не на один показатель.

В рамках заседания в этом месяце ФРС выпустит первый с декабря набор прогнозов по процентным ставкам и экономике, которые будут представлять особый интерес для рынков.

Стабильный прогресс в вакцинации от Covid-19 в сочетании с триллионами долларов налогово-бюджетного стимулирования заставил ожидать более стремительного восстановления экономической активности, чем прогнозировалось в прошлом году. Число заявок на пособие по безработице в США выросло лучше прогноза

Многие участники рынка также ожидают резкого роста потребительских расходов после снятия карантинных ограничений, из-за которого инфляция должна превысить целевой уровень ФРС, составляющий 2,0%, что в прошлом привело бы к ужесточению денежно-кредитной политики.

Теперь же, после более десяти лет слабых темпов инфляции, представители ФРС в прошлом году отказались от идеи повышать процентные ставки в ожидании ускорения роста цен.

Пауэлл на прошлой неделе заявил, что ФРС не планирует повышать ставки с отметки, близкой к нулю, до выполнения следующих условий: ряд показателей должен просигнализировать, что рынок труда достиг максимальной силы, инфляция должна вырасти до целевого уровня в 2,0%, и прогнозы должны указывать на сохранение таких же или более высоких темпов роста цен. Байден убеждает республиканцев проголосовать за пакет поддержки экономики

Инфляция в США остается ниже 2,0%, а рынок труда по-прежнему недотягивает до показателей, наблюдавшихся до пандемии коронавируса, потеряв примерно 10 млн рабочих мест.

Пауэлл надеется, что ситуация с занятостью улучшится в ближайшие месяцы на фоне начавшегося снятия карантинных ограничений. При этом он отметил, что рынку труда предстоит долгий путь.

На вопрос о том, есть ли возможность достижения полной занятости в текущем году, Пауэлл ответил, что "это весьма маловероятно". Трамп: США будут зависеть от российской нефти

В прошлом году ФРС снизила краткосрочные процентные ставки до отметки, близкой к нулю, а с июня ежемесячно приобретала гособлигаций и ипотечных облигаций на сумму не менее 120 млрд долларов. В центральном банке заявляют, что эти усилия позволили снизить стоимость заимствований и оказали значительную поддержку экономике.

Тем не менее, доходность 10-летних гособлигаций, которая влияет на долгосрочную стоимость заимствований для потребителей и компаний, в последние недели резко выросла.

Средний уровень фиксированной ставки по 30-летним ипотечным кредитам на текущей неделе впервые с июля превысил 3,0%, и этот тренд начал оказывать давление на число заявок на ипотеку и рефинансирование ипотечных займов, сообщили в Freddie Mac.

— Автор Paul Kiernan, paul.kiernan@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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