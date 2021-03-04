МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ хочет увеличить российский показатель энергоэффективности почти вдвое от текущих уровней, сообщил директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии ведомства Петр Бобылев.

"На что мы хотим выйти? К 2050 года при росте экономики… углеродоемкость…. должна упасть, то есть энергоэффективность — вырасти на 45-50%. Очень амбициозная цель", — сказал он в ходе Российско-германского онлайн-диалога.

По словам Бобылева, эта цель пока неофициальная и сформулирована в проекте стратегии социально-экономического развития с низким выбросом парниковых газов России. Этот показатель отсчитывается от данных за 2017-2018 год, однако после актуализации может отсчитываться от 2019 года, то есть, по сути, от сегодняшних показателей.

Он отметил, что сегодня в этой сфере уже наблюдается прогресс за счет программы модернизации ТЭС и введения новых мощностей. Удельные и валовые расходы топлива снизились за последние 10 лет примерно на 10% — с учетом того, что выработка электроэнергии за этот период увеличилась.

Президент Владимир Путин в ноябре поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.