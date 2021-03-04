МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Только восьмая часть инвесторов – порядка 1,2-1,3 миллиона россиян из 10 миллионов с брокерскими счетами – активно торгует на бирже, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Кстати сказать, активно торгующих граждан на бирже гораздо меньше – примерно в восемь раз меньше – 1,2-1,3 миллиона человек. Это значит, что как минимум одну сделку в течение 30 дней они совершают. Это тоже очень много. И Россия по этим показателям отрывается от сопоставимых стран",- сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Банк России обсудит с рынком введение стандарта платежных QR-кодов

"Мы не рассчитывали, что 10 миллионов российских граждан откроют брокерские счета. Мы прогнозировали гораздо меньшую цифру. Тем не менее, это достижение точно фондового рынка, но это и большая ответственность, потому что, конечно же, особенно в последний год пришли те граждане, которые располагают не очень большим капиталом, и пришли те, граждане, которые не имеют опыта работы на фондовом рынке", — также отметил Швецов.

Отношение розничных инвесторов к компании стало важнее для оценки ее акций, добавил Швецов. Банк России дал прогноз по росту цен на нефть

Покупка отдельных акций – это большая игра для начинающего инвестора, ставка на удачу, так как отношение розничных игроков к компании сейчас стало важнее с точки зрения стоимости акций, чем фундаментальные показатели и перспективы развития самой компании.

"С акциями намного сложнее. Потому что фактически вы покупаете даже не финансовые успехи этой компании, а именно отношение инвесторов к ней. Потому что сегодня фундаментальный анализ, показывающий отклонение стоимости акций от его фундаментальной оценки, он перестал работать", — сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда". ЦБ фиксирует снижение обращений к банкам за реструктуризацией кредитов

"Мы живем в эпоху, когда все наработки, которые появились после Великой депрессии по фундаментальному анализу, они устарели, и отношение инвесторов к компании с точки зрения цены на акции сегодня значит гораздо больше, чем ее финансовые показатели и перспективы ее бизнеса. Как ни парадоксально, но это так", — добавил Швецов.

Он отметил, что начинающим инвесторам вообще бы не рекомендовал инвестировать в отдельные акции.

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