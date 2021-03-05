МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Россиянки в поисках работы зачастую выбирают далеко не женские профессии – с их стороны вырос интерес к вакансиям строителей, машинистов и даже грузчиков, выяснил сервис "VK Работа", проанализировав в преддверии 8 марта женские отклики на вакансии. Эксперты рассказали об идеальных подарках на 8 марта

Как рассказали РИА Новости в "VK Работа", 8% откликов женщин приходится на вакансии грузчиков, водителей и заправщиков.

При этом по сравнению с 2020 годом возросло количество откликов женщин на такие необычные для слабого пола вакансии, как строитель (рост на 457%), машинист (189%), монтажник (177%), инженер (124%) и слесарь (100%). "Интересно, что на эти вакансии откликаются, в основном, молодые девушки в возрасте 18-25 лет", — уточнили в "VK Работа".

Отдельно компания отмечает интерес россиянок к строительной сфере: за год возросло вдвое количество откликов на вакансии отделочников (средняя зарплата в феврале — 78400 рублей), маляров (77000 рублей), плотников (53600 рублей), штукатуров (40700 рублей) и проектировщиков (40300 рублей).

VK Работа (прежнее название — Worki) — основанный в 2017 году сервис для поиска работы и сотрудников на основе геолокации, ориентирован на рынок "синих воротничков" — линейного персонала. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group. В августе 2020 совместно с "ВКонтакте" запустил одноименный сервис по поиску работы в социальной сети, а в ноябре 2020 — совместно с "Одноклассниками" сервис "ОК Работа".

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