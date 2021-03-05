МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Новые санкции Евросоюза показывают, что его руководство не готово переосмыслить свой подход к России даже ценой дискредитации себя как серьезного дипломатического партнера, заявили РИА Новости немецкие парламентарии. Блумберг: США и Британия рассматривают новые санкции против России

Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

"Новые санкции ЕС касаются внутренних процедур судебных и правоохранительных властей РФ. Наша позиция ясна: не вмешиваться", — сказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе.

Его поддержал однопартиец Харальд Вейель, представляющий комитет по делам Евросоюза в бундестаге. "Своими попытками точечно управлять российской политикой с помощью санкций ЕС дискредитирует себя как серьезный дипломатический партнер", — сказал он.

По словам политика, речь идет о двойных стандартах. "ЕС явным образом использует свою правовую систему для подавления оппозиции, но при этом хочет наказывать иностранных правоохранителей, которые делаю то же самое", — добавил депутат.

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