МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Чтобы пенсия была по-настоящему комфортной, стоит заранее позаботиться о накоплениях, как это уже давно делают европейцы, рассказал в интервью радио Sputnik независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. Адвокат научила, как можно получить пенсию умершего

По его словам, о том, как обеспечить себе хорошую пенсию, нужно начинать думать заранее — государство будет выплачивать только необходимый минимум.

"Вопрос в том, чтобы сформировалась культура личного инвестирования, как она сформирована на Западе. Почему там у людей большие пенсии, почему они путешествуют и отдыхают на морях и так далее? Дело в том, что всю жизнь у них формируется культура инвестирования, они лично откладывают собственные средства", – рассказал Звенигордский

Основая культуры личного инвестирования — выбор правильного инструмента, с помощью которого можно накопить денег себе на пенсию. Если просто откладывать деньги или даже класть их на депозит, желаемого результата не добиться, уверен эксперт.

"Это не должна быть кубышка под кроватью. Должна быть какая-то цель в виде суммы, которую вы хотите получать на заслуженном отдыхе. Для ее получения надо инвестировать в какие-либо активы. Депозиты функцию инвестирования не выполняют никак, они всегда будут ниже инфляции. Есть программы типа индивидуального инвестиционного фонда, есть негосударственные пенсионные фонды, есть страховые компании и брокерские компании. Главное, чтобы доходность там была выше инфляции", – уточнил Звенигородский.

По его словам, даже при небольшой зарплате не стоит отказываться от инвестиций в безбедную старость. Откладывать можно совсем маленькие суммы, но делать это регулярно.

"Основной вопрос у людей возникает о том, с каких средств откладывать на пенсию. По собственному опыту и по опыту тех людей, которых я сопровождаю, при зарплате в 30 тысяч рублей и при двух детях можно одну тысячу рублей каждый месяц откладывать. Несмотря на то, что сумма не выглядит большой, но за год эти 12 тысяч плюс 7-10 процентов годовых уже смотрятся хорошо. Если сумму еще не трогать несколько лет и продолжать откладывать, то будет еще интереснее", – дал совет Звенигородский.

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