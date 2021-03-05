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В Госдуме предложили дать пенсионерам льготу на железнодорожные билеты
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В Госдуме предложили предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования, передает RT. С соответствующей инициативой выступил депутат Иван... ПРАЙМ, 05.03.2021
пенсионеры, госдума, новости, экономика, макроэкономика
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В Госдуме предложили предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования, передает RT.
С соответствующей инициативой выступил депутат Иван Сухарев, направивший письмо на имя главы Минтранса Виталия Савельева.
Законодатель отметил, что сейчас определённые категории граждан могут на льготных условия приобретать билеты на поезда дальнего следования. Однако пенсионеры не входят в эти льготные категории.
При этом у многие пенсионеров есть родственники, проживающие в отдаленных регионах, в том числе в других федеральных округах, и чтобы их посетить, люди пожилого возраста вынуждены тратить на железнодорожные билеты туда и обратно сумму, соразмерную своей пенсии или даже ее превышающую.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов", — отмечается в письме.
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