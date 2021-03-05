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Медведев призвал ускорить запрет комиссий за оплату ЖКХ
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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал простимулировать скорейшее принятие законопроекта, запрещающего банкам взимать комиссию за переводы при оплате услуг ЖКХ... ПРАЙМ, 05.03.2021
комиссии, жкх, новости, экономика, налоги
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал простимулировать скорейшее принятие законопроекта, запрещающего банкам взимать комиссию за переводы при оплате услуг ЖКХ.
"Речь идет о том, что проценты, которые в качестве комиссии уплачиваются банкам за переводы, связанные с ЖКХ, они вроде как не очень большие, но если перевод небольшой, то эти проценты могут составлять чуть ли не 50%, что несправедливо. Тем более что есть сервисы, которые позволяют платежи исполнять беспроцентно, но они не всем доступны", — сказал Медведев во время онлайн-приема граждан.
Он напомнил, что фракция разработала проект, запрещающий взимать комиссию за оплату ЖКХ. Проект уже прошел первое чтение.
"Постараюсь сделать все, чтобы простимулировать его как можно более быстрое принятие", — добавил он.
Помимо этого, Медведев поддержал возможность отмены взыскания долгов ЖКХ в упрощенном порядке, если управляющая компания обанкротилась.
Ранее Медведев предложил "Газпрому" взять на себя новые функции