МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал простимулировать скорейшее принятие законопроекта, запрещающего банкам взимать комиссию за переводы при оплате услуг ЖКХ. Медведев призвал упростить оформление документов для трудовых мигрантов

"Речь идет о том, что проценты, которые в качестве комиссии уплачиваются банкам за переводы, связанные с ЖКХ, они вроде как не очень большие, но если перевод небольшой, то эти проценты могут составлять чуть ли не 50%, что несправедливо. Тем более что есть сервисы, которые позволяют платежи исполнять беспроцентно, но они не всем доступны", — сказал Медведев во время онлайн-приема граждан.

Он напомнил, что фракция разработала проект, запрещающий взимать комиссию за оплату ЖКХ. Проект уже прошел первое чтение.

"Постараюсь сделать все, чтобы простимулировать его как можно более быстрое принятие", — добавил он.

Помимо этого, Медведев поддержал возможность отмены взыскания долгов ЖКХ в упрощенном порядке, если управляющая компания обанкротилась.

Ранее Медведев предложил "Газпрому" взять на себя новые функции