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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210305/833173848.html
Банк России сообщил о снижении международных резервов страны
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Международные резервы РФ по состоянию на 1 марта составили 586,266 миллиарда долларов против 590,685 миллиарда на 1 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, за февраль резервы... ПРАЙМ, 05.03.2021
международные резервы рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 марта составили 586,266 миллиарда долларов против 590,685 миллиарда на 1 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, за февраль резервы снизились на 4,419 миллиарда долларов, или на 0,75%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.
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