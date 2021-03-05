МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Грузовики весом больше 3,5 тонны с 5 апреля смогут двигаться транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и бетонкам А-107 и А-108, сообщает столичный дептранс в Telegram.

"С 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится. Также изменения не затронут водителей пикапов, зарегистрированных в качестве легкового автомобиля (категория М-1) — пропуска им не нужны", — говорится в сообщении. Новые правила проезда грузовиков с 1 августа заработают в пределах МКАД

Отмечается, что перевод транзитных фур с МКАД на альтернативные трассы помог сделать движение быстрее и безопаснее. Интенсивность движения большегрузов на МКАД уменьшилась на 18%, а средняя скорость движения увеличилась на 11%.

Добавляется, что при этом на скорость доставки и цены на продукты новые правила не повлияли — для фур с пропусками ничего не изменилось.

"Мы считаем, что в городе может оставаться только тот транспорт, который необходим для обеспечения жизни Москвы. Транзитные грузовики при наличии альтернативы крайне плохо влияют на жизнедеятельность всех жителей Москвы и Подмосковья, создают многочисленные проблемы предприятиям, работающим в Московской области и Москве, для которых нет альтернатив, и есть только МКАД", — отметили в дептрансе.

Ведомство подчеркнуло, что самые тяжёлые аварии происходят именно с грузовиками из-за невнимательности водителей.

Ранее проезд на четвертом участке ЦКАД в Подмосковье стал платным