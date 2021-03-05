МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Планируемое введение нового цифрового налога для иностранных ИТ-компаний позволит уравнять условия работы в РФ для российских и зарубежных игроков, заявил РИА Новости ректор Университета "Иннополис" Александр Тормасов.

Власти РФ рассматривают введение нового "цифрового налога" для глобальных компаний, сообщила ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Десятки стран повышают налоги ради России

Предполагается взимать дополнительную плату с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ.

Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. По данным издания, эта тема обсуждалась на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

"Обсуждаемый налог формально призван уравнять участников рынка. Ситуация сложилась так, что сервисы и продукты иностранных ИТ-компаний продаются на территории России без всяких таможенных сборов и добавочной стоимости, как это случилось бы с физическими товарами. Поэтому проблему, которую затрагивает инициатива, решать необходимо. Нужны общие условия игры", — сказал директор Университета "Иннополис". Матвиенко хочет заставить IT-гигантов выполнять законы России

По его словам, правительство не может ввести таможенные платежи для продукции иностранных ИТ-компаний, потому что невозможно контролировать процесс продажи сервисов в интернете — границы между рунетом и глобальным интернетом практически нет.

"В этом случае можно поступить двумя способами — вводить искусственные ограничители, как в Китае, или договариваться, что отсутствие границ должно приводить к общим правилам игры. Китайский кейс очень дорогой и грозит технологическим отставанием", — отметил Томасов.

По его словам, чтобы отечественные компании чувствовали себя комфортно на российском рынке, возможны две стратегии — снижение налоговой нагрузки для наших компаний или увеличение налогов для транснациональных компаний. Первый вариант уже введен в рамках первого пакета мер поддержки ИТ-отрасли — это понижение ставки страховых взносов, уменьшение налога на прибыль, предоставление ведущим российским ИТ-компаниям грантов на новые разработки, напомнил эксперт.

"Следующий шаг, рассматриваемый правительством, — "налог на Google". Он не скажется на ценах для потребителей новых продуктов зарубежных ИТ-компаний, которые только вошли на рынок. При запуске сервисов, сравнимых по масштабу с Netflix или Spotify, цена формируется исходя из стратегии захвата рынка и кратного увеличения пользователей. При таком подходе налоговая нагрузка как часть стратегии захвата рынка практически не учитывается, это несущественный аспект", — отметил Тормасов.

С 2017 года иностранные ИТ-компании, продающие свои продукты через интернет, уже обязаны уплачивать НДС. Эта норма тогда получила в интернет-среде название "налог на Google".

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