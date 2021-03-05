Нацбанк Украины сообщил о снижении международных резервов
КИЕВ, 5 мар — ПРАЙМ. Международные резервы Украины сократились в феврале на 1% и по состоянию на 1 марта составляли 28,5 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Национального банка страны.
Международные резервы Украины в течение января сократились на 1,1%, и по состоянию на 1 февраля их размер составлял 28,8 миллиарда долларов.
"По состоянию на 1 марта 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 543 миллионов долларов США (в эквиваленте). В феврале они уменьшились на 1% с учетом погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы за счет валютных поступлений в пользу правительства и интервенций Национального банка на валютном рынке", — сообщила пресс-служба центробанка.
В общем динамику резервов в течение февраля определяли операции по управлению государственным долгом; валютные поступления в пользу правительства от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ); также в феврале правительство и Национальный банк выплатили 213,1 миллиона долларов в пользу Международного валютного фонда; операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.
"Текущий объем международных резервов покрывает 4,6 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", — отметили в пресс-службе.
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