МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей в Москве изменится с 5 апреля, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

"Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов", — говорится в сообщении ведомства. Проезд на четвертом участке ЦКАД в Подмосковье стал платным

Отмечается, что для водителей, чьи автомобили попали на спецстоянку, устанавливаются более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации, при условии, что эвакуация будет оплачена вовремя.

"Например, перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 лошадиных сил (л.с.) до 250 л.с. в 2021 году обходится городу в 9 130 рублей. Но для водителей, которые оплатят его в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, цена составит 6 450 рублей. А если оплатить ещё до получения машины (так делают 85% водителей), то будет действовать дополнительная скидка 25% — и эвакуация обойдётся в 4 837 рублей", — уточняется в сообщении.

С начала прошлого года тариф составляет более 8 813 рублей за перемещение любого автомобиля, кроме грузовых или негабаритных транспортных средств. При этом льготная стоимость эвакуации транспортных средств категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. составляет 5,4 тысячи рублей.

Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, также действует дополнительная скидка в размере 25% от размера льготного тарифа.

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