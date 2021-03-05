МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Пик годовой инфляции будет пройден в марте, после чего ее темпы начнут постепенно снижаться, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

Сообщается, что в марте инфляция замедлится до 0,5-0,6% в месячном исчислении после 0,8% в феврале, в годовом — сохранится на уровне, близком к текущему.

Основной вклад в ускорение цен в РФ в феврале внесла продовольственная инфляция, считает ведомство. Замглавы МЭР: десятки компаний находятся в процессе регистрации в САР

"Повышательное давление на динамику цен оказало ускорение роста цен на плодоовощную продукцию до 5,6% месяц к месяцу (с 4,8% в январе)", — сообщили в министерстве.

Вместе с тем, указывают в Минэкономразвития, ценовая динамика за январь–февраль в целом соответствует уровню последних двух лет.

По отдельным товарам в отчетном месяце сохранились повышенные темпы роста цен (картофель, морковь, огурцы).

По данным Росстата, инфляция в феврале ускорилась до 0,8% с 0,7% в январе, в годовом выражении — до 5,7% с 5,2% в январе.

"По оценке Минэкономразвития России, в марте будет пройден пик годовой инфляции, после чего ее темпы начнут постепенно снижаться", — говорится в сообщении.

В министерстве считают, что в годовом выражении в марте инфляция сохранится на уровне, близком к текущему.

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