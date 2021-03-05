БРЮССЕЛЬ, 5 мар — ПРАЙМ, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила президенту США Джо Байдену сформировать новое экономические партнерство страны и Евросоюза, основанное на общих ценностях и принципах, говорится в ее заявлении. Еврокомиссия разрешила странам Европы закупать российские вакцины

Фон дер Ляйен и Байден провели телефонный разговор в пятницу днём, поговорив о ряде вопросов.

"Мы обсудили будущее наших экономических отношений. Я предложила новое партнерство, основанное на наших общих ценностях и принципах", — сообщила она.

ЕС и США в пятницу договорились на четыре месяца приостановить действие всех пошлин, введённых ими из-за споров в ВТО по Airbus и Boeing. ЕК и Штаты будут работать над их урегулированием.

Это является очень хорошим сигналом для экономического сотрудничества сторон на ближайшие годы, заявила фон дер Ляйен.

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