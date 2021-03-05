МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко призвала власти США ввести новые всеобъемлющие санкции, также подразумевающие меры против "Северного потока 2" и России.
"Мы бы были глубоко признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима пока война на Украине не закончится. Эти санкции должны сохраняться до того, как Восточная Украина и Крым полностью вернутся под украинский контроль. Также были бы признательны если новые санкции будут введены в отношении "Северного потока 2"… этот проект может подорвать не только экономику Украины, но и поставить под угрозу энергобезопасность Европы", — сказала Свириденко на видеоконференции, организованной Атлантическим советом.
Она также отметила, что Украина рассчитывает на поддержку США в вопросе ситуации на Донбассе, а также на усиление военного сотрудничества между двумя странами.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте также:
Украина с начала года закупила 468 миллионов кубометров газа из Европы
https://1prime.ru/state_regulation/20210305/833176876.html