МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко призвала власти США ввести новые всеобъемлющие санкции, также подразумевающие меры против "Северного потока 2" и России. Нацбанк Украины сообщил о снижении международных резервов

"Мы бы были глубоко признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима пока война на Украине не закончится. Эти санкции должны сохраняться до того, как Восточная Украина и Крым полностью вернутся под украинский контроль. Также были бы признательны если новые санкции будут введены в отношении "Северного потока 2"… этот проект может подорвать не только экономику Украины, но и поставить под угрозу энергобезопасность Европы", — сказала Свириденко на видеоконференции, организованной Атлантическим советом.

Она также отметила, что Украина рассчитывает на поддержку США в вопросе ситуации на Донбассе, а также на усиление военного сотрудничества между двумя странами.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Читайте также:

Украина с начала года закупила 468 миллионов кубометров газа из Европы