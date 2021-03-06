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Байден продлил санкции против Ирана
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Президент США Джо Байден продлил санкционный режим против Ирана, сообщил Белый дом. Данный шаг Байдена был ожидаемым — санкции, введенные в 1995 году при президенте Билле... ПРАЙМ, 06.03.2021
санкции против ирана, иран, сша, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 6 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден продлил санкционный режим против Ирана, сообщил Белый дом.
Данный шаг Байдена был ожидаемым — санкции, введенные в 1995 году при президенте Билле Клинтоне, продлевались ежегодно все это время, а также были многократно модифицированы последующими администрациями.
"Действия и политика правительства Ирана, включая распространение (оружия — ред.) и разработку ракет и других асимметричных и обычных вооружений, сеть региональной агрессии и кампания, которую оно ведет в этом направлении, поддержка террористических группировок и пагубные действия Корпуса стражей исламской революции и его подручных — все это продолжает быть необычной и экстраординарной угрозой нацбезопасности, внешней политике и экономике США", — говорится в документе, который подписал Байден.
США ранее предложили Ирану переговоры по ядерному соглашению с Тегераном, из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке при Дональде Трампе. Иран на данный момент отказался от переговоров, пока не сняты вновь введенные санкции.
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