МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Производство нефтехимической продукции в Иране достигнет 100 миллионов тонн в год к 2022 году, сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление министра нефти Ирана Бижана Зангане.

По его словам, выпуск нефтепродуктов в Иране к 2022 году достигнет 100 миллионов тонн при доходах в 25 миллиардов долларов в год. Эксперты оценили, остановит ли рост цен на нефть падение рубля

Ранее Зангане сообщил о существенном росте экспорта нефти в последнее время, не раскрыв данных об объемах. Однако, согласно иранскому новостному порталу Entekhab, один из депутатов парламента Ирана Эльяс Надеран сообщал в январе об экспорте 900 тысяч баррелей нефти в сутки.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в свете значительного сокращения иранского экспорта в последние годы сообщил, что Тегеран планирует продавать значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в день в 2021 году.

Подобные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны. Президент подчеркивал, что Ирану необходимо стать крупной экспортной силой, чтобы его нельзя было подвергнуть санкциям.

Еще годом ранее иранские власти заявляли о необходимости снять зависимость от нефтяных доходов и разработали бюджет под эту цель.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

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