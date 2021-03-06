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Песков опроверг перенос экономического совещания с участием президента
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Совещание по экономическим вопросам с участием президента Владимира Путина и его встречу с кабмином из-за болезни помощника главы государства Максима Орешкина переносить не... ПРАЙМ, 06.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Совещание по экономическим вопросам с участием президента Владимира Путина и его встречу с кабмином из-за болезни помощника главы государства Максима Орешкина переносить не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Орешкин заразился коронавирусом, и пожелал ему здоровья.
"Нет. Рабочий процесс идет своим чередом", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не планируется ли переносить совещание у Путина и его встречу с кабмином на следующей неделе в связи с болезнью помощника по экономическим вопросам.
Сам Путин, по словам пресс-секретаря, лично в последнее время лично с Орешкиным не контактировал.
Ранее Песков высказался об эффективности санкций против России