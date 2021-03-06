МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Совещание по экономическим вопросам с участием президента Владимира Путина и его встречу с кабмином из-за болезни помощника главы государства Максима Орешкина переносить не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков опроверг сообщения об изменениях в финансовом блоке правительства

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Орешкин заразился коронавирусом, и пожелал ему здоровья.

"Нет. Рабочий процесс идет своим чередом", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не планируется ли переносить совещание у Путина и его встречу с кабмином на следующей неделе в связи с болезнью помощника по экономическим вопросам.

Сам Путин, по словам пресс-секретаря, лично в последнее время лично с Орешкиным не контактировал.

Ранее Песков высказался об эффективности санкций против России