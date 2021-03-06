КАЗАНЬ, 6 мар — ПРАЙМ. Около 60% бюджета федерального проекта "Искусственный интеллект" будет направлено на подготовку кадров и технологическое развитие сферы, эти деньги пойдут в вузы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В правительстве России обсуждают новый налог на иностранные IT-компании

"В федеральном проекте "Искусственный интеллект", насколько я знаю, почти 25 миллиардов (рублей – ред.)… 60% будут направлены именно на мероприятия, которые касаются кадрового и научно-технологического развития этой сферы, то есть это деньги, которые потенциально пойдут в ваши вузы", — заявил он на совещании "Кадры для будущего" в ходе рабочей поездки в Татарстан.

Чернышенко также добавил, что около 60 миллиардов рублей направлено на проект "Кадры для цифровой технологии", при этом в РФ огромный дефицит таких специальностей, спрос в два раза превышает предложение.

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