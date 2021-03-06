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США утвердили пакет стимулирования экономики на $1,9 триллиона
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Сенат конгресса США в субботу утвердил пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов, заседание транслировал телеканал C-Span. За законопроект проголосовали 50... ПРАЙМ, 06.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 6 мар — ПРАЙМ. Сенат конгресса США в субботу утвердил пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов, заседание транслировал телеканал C-Span.
За законопроект проголосовали 50 сенаторов, против — 49. Один сенатор-республиканец не принял участие в голосовании, которое завершило более чем 24-часовое заседание, продолжавшееся с пятницы в ночь на субботу.
Однако в законопроект были внесены поправки. В частности, как и ожидалось, из него исключили положение об увеличении минимальной заработной платы до 15 долларов в час к 2025 году.
Теперь документ должен еще раз пройти голосование в нижней палате, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись президенту Байдену.
Ключевой мерой нового пакета станут чеки на 1,4 тысячи долларов, которые получит большая часть налогоплательщиков США.
Помимо этого, в законопроект включены меры по поддержке местных властей на различных уровнях, а также поддержка бизнеса и учебных заведений.
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