ВАШИНГТОН, 6 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поблагодарил сенат за принятие законопроекта о мерах по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов и заверил, что более 85% американских домохозяйств получат чеки.

"Я хочу прежде всего поблагодарить вице-президента, но я также хочу поблагодарить всех сенаторов, которые так напряженно работали, чтобы достичь компромисса и сделать правильную вещь для американского народа во время этого кризиса, и проголосовали за поддержку американского плана спасения", — сказал он в субботу журналистам. Безработица в США неожиданно снизилась лучше прогноза

По его словам, это "не всегда было просто, не всегда было благовидно, но крайне нужно".

Байден напомнил, что коронавирус унес более полумиллиона жизней американцев, вынудил закрыться более 400 тысяч бизнесов и лишил работы миллионы американцев.

"Все в этом пакете (экономической помощи — ред.) направлено на то, чтобы облегчить это бремя и ответить на самые неотложные потребности этой страны", — сказал Байден. Байден увидел признак близкого конца кризиса

В частности, выделенные средства позволят увеличить производство вакцины и активизировать вакцинацию населения, необходимое количество доз будет доступно уже к середине мая, спрогнозировал президент США.

"Рассылка чеков на руки начнется в этом месяце… 85% американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека", — заверил Байден.

По его словам, среднестатистическая семья с двумя детьми и доходом до 100 тысяч долларов в год получит в общей сложности 5,6 тысячи долларов.

Байден выразил надежду, что палата представителей одобрит скорректированный сенатом законопроект о выделении средств, чтобы он мог подписать его.

Ранее сенат одобрил законопроект с рядом поправок. В частности, из него исключили положение об увеличении минимальной заработной платы до 15 долларов в час к 2025 году.

Теперь документ должен еще раз пройти через голосование в нижней палате, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись президенту.

Ключевой мерой нового пакета стимулирования станут чеки на 1,4 тысячи долларов, которые получат большинство налогоплательщиков в США.

Законопроект также предполагает выделение мер на поддержку местных властей на различных уровнях, школ и бизнеса.

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