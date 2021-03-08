ВАШИНГТОН, 8 мар — ПРАЙМ. Женщины все чаще занимают ключевые позиции в экономике и финансах, но до равноправия "еще много осталось сделать", заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Число женщин и мужчин среди руководителей в России почти сравнялось

"Никогда в жизни я не видела столько женщин на ключевых позициях, на которых важны ключевые принципы экономики и финансов", — сказала Георгиева на видеоконференции с министром финансов США Джанет Йеллен, посвященной Международному женскому дню.

Она упомянула целый ряд женщин на высоких постах в мировых финансовых структурах. "Мы нарастили число женщин на 20% в последние пять лет. Признаю, что еще много осталось сделать, но мы равенства добьемся", — отметила Георгиева.

В ходе беседы Георгиева и Йеллен делились идеями, как добиться женского равноправия в экономике стран мира.