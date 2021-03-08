ВАШИНГТОН, 8 мар — ПРАЙМ. Экономике США "перегрев" не грозит, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Печатный станок: грозит ли США гиперинфляция

"Я не думаю, что это произойдет… Мы не ожидаем нежелательных уровней инфляции", — сказала Йеллен в эфире MSNBC.

По ее словам, график восстановления экономики напоминает букву "К" — то есть одни отрасли восстанавливаются и растут, а другие продолжают спад.

Она не считает, что почти 2-триллионный законопроект о поддержке экономики, который готовится принять конгресс, приведет к разгону инфляции.

"Если этот пакет окажется инфляционным, есть инструменты для борьбы с этим, и мы будем за этим внимательно следить", — заявила Йеллен.

Ранее процентная ставка по американским государственным облигациям вернулась на уровни до пандемии, а биржи корректировались на протяжении ряда дней на инфляционных опасениях. Однако центробанк ФРС, как и минфин США, заявляют, что инфляции опасаться не приходится.