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Министр финансов США оценила возможность "перегрева" экономики страны
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Экономике США "перегрев" не грозит, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. "Я не думаю, что это произойдет… Мы не ожидаем нежелательных уровней инфляции", — сказала Йеллен... ПРАЙМ, 08.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 8 мар — ПРАЙМ. Экономике США "перегрев" не грозит, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.
"Я не думаю, что это произойдет… Мы не ожидаем нежелательных уровней инфляции", — сказала Йеллен в эфире MSNBC.
По ее словам, график восстановления экономики напоминает букву "К" — то есть одни отрасли восстанавливаются и растут, а другие продолжают спад.
Она не считает, что почти 2-триллионный законопроект о поддержке экономики, который готовится принять конгресс, приведет к разгону инфляции.
"Если этот пакет окажется инфляционным, есть инструменты для борьбы с этим, и мы будем за этим внимательно следить", — заявила Йеллен.
Ранее процентная ставка по американским государственным облигациям вернулась на уровни до пандемии, а биржи корректировались на протяжении ряда дней на инфляционных опасениях. Однако центробанк ФРС, как и минфин США, заявляют, что инфляции опасаться не приходится.