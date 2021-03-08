МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Двадцать три вагона с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. В Забайкальской железной дороге уточнили, что произошел сход, по предварительным данным, 25 вагонов грузового поезда.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник в Могочинском районе.

"Сход 23 вагонов с углем грузового поезда, пострадавших нет, к месту следуют два аварийно-восстановительных поезда", — сказал представитель экстренных служб. По его данным, ожидается задержка в движении шести поездов.

Как уточняется на сайте Забайкальской железной дороги, "произошел сход, по предварительной информации, 25 вагонов грузового поезда" на перегоне Чичатка – Жанна, из-за происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановили.

"Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", — информируют железнодорожники, добавляя. что ожидаются задержки пассажирских поездов.