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Власти рассказали о снижении безработицы в России
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Число безработных в России снижается, сейчас их зарегистрировано 2,1 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Как сообщала в феврале замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова,... ПРАЙМ, 10.03.2021
россия, труд, безработица, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Число безработных в России снижается, сейчас их зарегистрировано 2,1 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Как сообщала в феврале замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова, число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 2,4 миллиона человек.
"На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 миллиона человек", — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.