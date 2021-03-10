МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Число безработных в России снижается, сейчас их зарегистрировано 2,1 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Как сообщала в феврале замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова, число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 2,4 миллиона человек. Власти пригрозили заблокировать Twitter на территории России

"На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 миллиона человек", — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.