2021-03-10T10:54:15+03:00
2021-03-10T10:54:15+03:00
2021-03-10T10:54:15+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210310/833198619.html
ФТС в январе-феврале перечислила в бюджет России 772,3 миллиардов рублей
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-феврале 2021 года перечислила в бюджет РФ 772,3 миллиарда рублей, что совпало с показателем за аналогичный период прошлого года,... ПРАЙМ, 10.03.2021
россия, бюджет, фтс, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83312/41/833124194.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83312/41/833124194.jpg
https://1prime.ru/images/83312/41/833124191.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83312/41/833124191.jpg
https://1prime.ru/images/83312/41/833124188.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83312/41/833124188.jpg
https://1prime.ru/finance/20210310/833198459.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-феврале 2021 года перечислила в бюджет РФ 772,3 миллиарда рублей, что совпало с показателем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения ведомства.
"За январь-февраль 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 772,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
В феврале 2021 года платежи, взимаемые при ввозе товаров, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 32% и составили 302 миллиарда рублей.
Годом ранее ФТС России сообщала, что объем перечислений в бюджет в январе-феврале 2020 года составил 772,3 миллиарда рублей.