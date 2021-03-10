МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-феврале 2021 года перечислила в бюджет РФ 772,3 миллиарда рублей, что совпало с показателем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения ведомства. Путин дал правительству месяц на доработку поправок в закон о банкротстве

"За январь-февраль 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 772,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В феврале 2021 года платежи, взимаемые при ввозе товаров, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 32% и составили 302 миллиарда рублей.

Годом ранее ФТС России сообщала, что объем перечислений в бюджет в январе-феврале 2020 года составил 772,3 миллиарда рублей.