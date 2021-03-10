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https://1prime.ru/state_regulation/20210310/833199615.html
В Кремле рассказали о планах индексации пенсий работающим пенсионерам
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. Президенту России Владимиру Путину доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки... ПРАЙМ, 10.03.2021
пенсии, россия, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в среду глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что кабмин подготовил несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, они направлены в администрацию президента.
"Действительно, вопрос по поручению президента был проработан в кабинете министров и своевременно был доложен президенту, несколько вариантов были сформулированы. Далее в контакте с правительством эксперты Кремля продолжат обсуждать с тем, чтобы выбрать единственный правильный вариант", — сказал Песков журналистам на вопрос о том, ознакомились ли с предложениями в Кремле.