МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Биржи Европы торгуются в плюсе на фоне общемировой динамики

Ранее в среду глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что кабмин подготовил несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, они направлены в администрацию президента.

"Действительно, вопрос по поручению президента был проработан в кабинете министров и своевременно был доложен президенту, несколько вариантов были сформулированы. Далее в контакте с правительством эксперты Кремля продолжат обсуждать с тем, чтобы выбрать единственный правильный вариант", — сказал Песков журналистам на вопрос о том, ознакомились ли с предложениями в Кремле.