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Путин в четверг проведет совещание по повышению инвестиционной активности
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Президент России Владимир Путин на совещании по повышению инвестиционной активности в четверг обсудит налоговое стимулирование и ликвидацию барьеров при реализации инвестиционных... ПРАЙМ, 10.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по повышению инвестиционной активности в четверг обсудит налоговое стимулирование и ликвидацию барьеров при реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Кремля.
В совещании, которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи, примут участие представители российского бизнеса: банковской сферы, промышленности, транспорта, энергетики, строительства, телекоммуникаций, IТ-индустрии и других отраслей.
"Планируется обсудить текущую деловую активность в России и в мире, а также комплекс вопросов, связанных с улучшением инвестклимата, в частности — налоговое стимулирование и иные инструменты поддержки инвестиционной деятельности, ликвидацию барьеров и снижение издержек при реализации инвестпроектов", — говорится в сообщении.