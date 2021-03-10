МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по повышению инвестиционной активности в четверг обсудит налоговое стимулирование и ликвидацию барьеров при реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Кремля.

В совещании, которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи, примут участие представители российского бизнеса: банковской сферы, промышленности, транспорта, энергетики, строительства, телекоммуникаций, IТ-индустрии и других отраслей.

"Планируется обсудить текущую деловую активность в России и в мире, а также комплекс вопросов, связанных с улучшением инвестклимата, в частности — налоговое стимулирование и иные инструменты поддержки инвестиционной деятельности, ликвидацию барьеров и снижение издержек при реализации инвестпроектов", — говорится в сообщении.